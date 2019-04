Diváci Ordinace se pustili do Sagvana Tofiho. Jejich reakce si tvůrci za rámeček nedají

Sagvan Tofi Foto: TV Nova

Asi nikoho nepřekvapí, že Tofi u diváků našel jak kritiky, tak zastání. Tábory bývají většinou vyrovnané, tentokrát bohužel, alespoň na sociální síti, převažují negativní reakce. Diváci, kteří se rozhodli vyjádřit, byli mimořádně ostří.

Objevily se výrazy jako „nabubřelec“ nebo „slizomet“, další píší, že Tofi seriál „jen kazí“, že „neumí hrát, nedá se na něj dívat a je trapnej“. Mnoho z těch, kteří připojili komentář, se obulo i do hercova vzezření, bradky a knírku. Nejde přitom o stylizaci do role italského podnikatele, kterého hraje, ale o civil. „Oholit a bude to lepší,“ posílají Sagiho k holiči.

Zastání pak herec našel především mezi ženským publikem, pro které i ve svých čtyřiapadesáti letech zůstává idolem a lamačem srdcí.

Podle našich informací se Tofi v seriálu dlouho neohřeje. Jeho Luigi je menší rolí, jen na pár dílů. ■