Charlize Theron otevřeně o svém adoptovaném dítěti: Také jsem si myslela, že je to kluk, ale není

Charlize Theron Profimedia.cz

Jackson(a) Theron adoptovala jako miminko v roce 2012 a světu je představila jako syna. Dokud bylo malé, jako chlapce je i oblékala, později, zřejmě ve chvíli, kdy si dítě samo chtělo zvolit oblečení, které chce nosit, se ale na veřejnosti začalo objevovat v dívčích šatech. A Charlize mu v tom nebránila a nebrání. Staršího potomka zkrátka vychovává dle jeho přání jako holku, stejně jako tříletou August, kterou adoptovala v roce 2015.

„Tady to je. Mám dvě krásné dcery, které chci, stejně jako každý jiný rodič, chránit a vidět prospívat,“ řekla herečka s tím, že rozhodnutí o tom, kým její děti chtějí být, nepřísluší jí. „Mou rodičovskou úlohou je milovat je a postarat se o to, aby měly vše, co potřebují k tomu, aby byly tím, kým chtějí být. A já udělám všechno pro to, aby mé děti tohle právo měly,“ řekla. ■