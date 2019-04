Po smrti Jiřího Pomejeho si nechá jeho příjmení! Vdova po herci po boku nového partnera změnu neplánuje

Andrea Pomeje Super.cz

"Jsem Andrea Pomeje. Jirku jsem si tak brala. Má to tak být. Když si někdo někoho bere, bere si ho do konce života. To, co se pak stalo, to je život. Anička se tak jmenuje, já také, jestli se to jednou změní, nevím. Nyní určitě ne, neplánuji nic podobného," řekla Super.cz Andrea.

Vdova Po Pomejem se vrátila před pár dny z Thajska. Zatím neřeší dědické řízení a dokumenty spojené ze smrtí herce. "Tyhle věci zatím neřeším, odkládám je. Nemám úplně energii běhat po úřadech a řešit další věci," dodala. ■