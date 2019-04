Moderátor Primy po rozchodu s matkou svého syna: Promluvil o střídavé péči a o alimentech

Petr Vojnar Super.cz

"Díky našim povinnostem máme střídavou péči. Andrea ho má většinou do čtvrtka, já pak do neděle. Séba nepřišel ani o jednoho rodiče, dopadlo to nejlépe, jak mohlo. Vyhovuje nám to všem. Zatím to tak funguje, a když to tak bude pokračovat, bude to super," řekl Super.cz Vojnar.

Alimenty nemá stanovené ani jeden z nich. "Máme stejné náklady, klukovi jsou dva roky, zatím toho moc nepotřebuje, takže utratíme stejně. Až budou nějaké extra náklady, jako otec je samozřejmě budu platit já," vysvětluje.

Novou partnerku Petr zatím nemá a prý ani aktivně nehledá "Snažím se se Sébou trávit veškerý volný čas. Když jsem bez něj, snažím se to narvat prací a pak mám zase Sébu. Žádnou novou partnerku nemám, nehledám. Ale nebráním se tomu. Když někdo přijde, tak proč ne," dodal moderátor Divošek na Primě. ■