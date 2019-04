Anife Vyskočilová zavřela kavárnu a má nový byznys. Neuvěříte, co teď dělá!

Anife Vyskočilová Super.cz

Anife Vyskočilová (45) už nemá kavárnu v centru Prahy, které se věnovala několik let a trávila tam prakticky celé dny. A má nový byznys. Těžko by někdo tipoval, čemu se teď Anife věnuje. Prodává omítku!

"Zavřela jsem svoji kavárnu. Začala jsem se věnovat nové práci. Mám velkou firmu, které budu dávat všechnu energii. Prodávám omítku, senzory na zdraví," prozradila Super.cz na Tváři roku, kde zasedla v porotě.

"Kavárna šla skvěle, fungovalo to. Bohužel jak to tak bývá, neprodloužili mi smlouvu a vzali si to zpět. Kvůli tomu mi to zavřeli. Našla jsem nové prostory, ale už to nebylo pro mě to pravé. Budu dělat omítku," usmívá se s tím, že má vynikající nehořlavý materiál. "Čechům v poslední době hoří baráky. Vyhoří ti celý barák zevnitř a stěny ti zůstanou," dodala. ■