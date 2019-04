Poprvé od pohřbu Jiřího Pomejeho ve společnosti: Dýdžejka Andrea promluvila o tom, jak to zvládá dcera

Andrea Pomeje Super.cz

Dýdžejka Andrea Pomeje (30) se vrátila z dvoutýdenního pobytu v Thajsku , kde byla s přítelem Petrem Plačkem . Odletěli tři týdny po pohřbu Jiřího Pomejeho (✝54). "Chvíli jsem i přemýšlela, jestli to nezrušit. Ale rušila jsem tam hraní už dřív, dva roky zpět, když se Jirka vracel z nemocnice. Tak jsem to brala tak, že to takhle má být," řekla Super.cz Andrea.

"Byli jsme tam čtrnáct dní, třikrát jsem hrála v Bangkoku a na Samui. Byla to taková očista, to přiznávám. Bylo to fajn," upřesnila na udílení cen Tvář roku, kde zasedla v porotě.

Její pětiletá dcera Anička s nimi v Thajsku nebyla, smrt otce, o které jí Andrea pochopitelně řekla, prý vzala dobře. "Je jí pět let, úplně to nevnímá, je malinká. Má jiné vnímání, svoji hlavu. Jednou jí třeba bude po tatínkovi smutno," myslí si. "Řekla jsem jí, jak to je. Děti nemají ještě ty zkušenosti, programy nastavené společností. Řekla jsem jí, co se stalo, přijala to. Přistupuje k tomu jako dítě, asi z nás všech je nejvíc v klidu," dodává.

"Všichni jsme to čekali, byla jen otázka času, kdy to přijde. Ale nikdo vás na to nepřipraví, doktoři a všichni okolo mohou říkat, co chtějí. Je to smutný, nepříjemný, bude mi vždycky chybět," dodala dýdžejka. ■