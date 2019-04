Nová postava Ulice připodobnila krásnou ženu Hynka Čermáka ke svému synovi. Souhlasíte?

Veronika Čermák Macková jako učitelka Magda a Yvetta Blanarovičová jako její maminka Zdeňka Foto: TV Nova

Jen co Nova oznámila, že se diváci Ulice konečně dočkají maminky postavy Gábiny Pumrové, ztvárněné Anetou Krejčíkovou, o níž se v ději roky mluvilo, ale fyzicky se v něm až do teď neukázala, přichází další nováček. Opět to je maminka, tentokrát postavy učitelky Magdy v podání Veroniky Čermák Mackové. Ztvární ji Yvetta Blanarovičová (55).