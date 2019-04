6 odhalených fotek nejstarší sestry z klanu Kardashian. Tahle kočka dnes slaví 40!

Kourtney Kardashian slaví kulatiny. Profimedia.cz

Je to až k nevíře, ale nejstarší z klanu Kardashian-Jenner Kourtney (40) dnes opravdu slaví kulatiny. Maminka tří ratolestí na svůj věk zatím nevypadá a je pyšnou majitelkou výstavní postavy. Na rozdíl od svých sester tolik neholduje plastické chirurgii a zvětšování nejrůznějších částí těla, o to víc její krása vyniká.

Kourtney se své křivky nikdy nebála vystavit na odiv. Nahá se fotí nejen na sociální sítě, ale také na obálky módních časopisů. Není tedy divu, že od rozchodu s otcem jejích dětí, zkrotlým proutníkem Scottem Disickem, randila Kourtney s mladšími partnery. Vypadá to však, že v současné době je single, i když se to zdá neuvěřitelné.

A co je tajemstvím jejího mladistvého vzhledu? Stejně jako všechny členky slavného klanu, i Kourtney má armádu specialistů, kteří se starají o její vzhled. Kromě toho dbá na to, aby vše v jejím domě bylo organické, a to od potravin až po kosmetiku. Kourtney nekonzumuje lepek ani laktózu a samozřejmě pravidelně cvičí s trenérkou. O tom, že je opravdu kost, se můžete přesvědčit v naší galerii. ■