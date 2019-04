Už se jí to krátí: Krásná moderátorka promluvila o posledních krušných týdnech před porodem

Iveta Kořínková počítá poslední týdny do porodu. Foto: Super.cz/Instagram I.Kořínkové

Sama moderátorka nemůže uvěřit tomu, jak to rychle uteklo. „Nerada to píšu, ale děsně to letí. S tímhle tempem ji za chvilku povedu do školky,“ svěřila se sympatická brunetka na Instagramu.

Ačkoliv si svůj požehnaný stav velmi užívá, uznává, že poslední týdny těhotenství nejsou vůbec žádnou procházkou růžovou zahradou. „Mimi tlačí, bříško tuhne, křeče na denním pořádku, noční vstávání kvůli čurání ani nepočítám,“ vyjmenovala výčet svých potíží a dodala: „Přesto jsem šťastná za každý den, kdy miminku domlouvám, ať ještě vydrží, že není důvod spěchat ven. Tak snad zvládneme ještě měsíc.“ ■