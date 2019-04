Herce (✝42) z T2 Trainspottingu na ulici zabili střelou do hlavy

Některé zprávy uvádějí, že herec žil, když ho našli. Ještě na ulici však zraněním podlehl.

Welsh byl také boxerem a majitelem boxerských center. Ve filmu T2 Trainspotting, jenž je pokračováním slavného snímku z roku 1996 s Ewanem McGregorem, Ewenem Bremnerem, Jonnym Leem Millerem a Kevinem McKiddem v hlavních rolích, si zahrál gangstera Mr. Doyleho.

Zastřelený herec byl přítelem autora knižní předlohy Trainspottingu Irvina Welshe. Ten na něj také vzpomínal na sociální síti. „Sbohem, můj úžasný a skvělý příteli. Díky ti za to, že jsi ze mě udělal lepšího člověka a pomohl mi vidět svět laskavějším a moudřejším způsobem,“ napsal na Twitteru.

Spisovatel Irvine Welsh věnoval přítelu vzpomínku

Bradley John Welsh, my heart is broken. Goodbye my amazing and beautiful friend. Thanks for making me a better person and helping me to see the world in a kinder and wiser way. pic.twitter.com/3duKqBxvxO