Dětská herecká hvězda (✝16) zemřela za neznámých okolností. Zahrála si i po boku Toma Hankse

Mya-Lecia Naylor ve filmu Atlas mraků (2012) Foto: film Atlas mraků

Britská dětská hvězda Mya-Lecia Naylor zemřela ve věku 16 let. Její herecká hvězda sotva začala stoupat, Mya si zahrála v televizních seriálech Millie Inbetween a Almost Never. Vidět jsme ji mohli i ve filmu Atlas mraků po boku Toma Hankse nebo Halle Berry.