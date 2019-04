Útok na rodinu, vzhled i příjmení: Emma Smetana je za selfie u hořící katedrály drsně napadána

Emma Smetana se stala terčem nechutných útoků za toto selfie. Foto: Instagram DVTV

Emma, která přímo z místa požáru profesionálně informovala i v době svého volna svou domovskou internetovou televizi, se stala terčem nenávistných reakcí, jež už hraničí s kyberšikanou. Moderátorky se zastali kolegové, ale i některé celebrity.

Chápou, že prostředí sociálních sítí chyby neodpouští a umí je kreativně využít. Umístění selfie na Instagram proto nepovažují za šťastné. Reakce na moderátorku ale musí mít určité hranice.

„Proti čemu se ale chceme jasně a zásadně ohradit, je doslova záplava nenávistných, nactiutrhačných a extrémně útočných reakcí směřujících osobně k Emmě. Útočí na její rodinu, vzhled, příjmení... Tyto reakce se podle nás pohybují na hraně šikanózního jednání, jsou absolutně nefér a brutálně zasahují Emmy osobní život. Něco takového je podle nás zcela mimo akceptovatelnou kritiku. Profesně i lidsky za Emmou naprosto stojíme a podporujeme ji,“ stálo v prohlášení DVTV.

Moderátorky se zastala i herečka Eva Holubová (60), která hájila i nešťastné selfie. „Vidím na fotografii tragédii, která nás všechny zaskočila, někoho zranila víc, někoho méně, někdo to dá najevo tak, někdo jinak, někdo vůbec ne. Vidím dívku, která se tu otevřeně vyznala z toho, co cítí. Nevidím pouze redaktorku a novinářku. Vidím dívku, která nám otevřela svou duši. Můžeme jí to věřit a ztotožnit se s ní, nebo nevěřit, nechat ležet a jít dál. Ale plivnout na její city? Proč?“ ptala se.

Nešťastné selfie u hořící katedrály