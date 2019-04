Randí ještě s bohatým podnikatelem? Kdo bude dělat Evě Perkausové společnost na letní dovolené

Perkausová si své soukromí velmi střeží. Super.cz

Do zahraničí neplánuje vnadná kráska vyrazit sama, ale dovolenou stráví pochopitelně se svými nejbližšími. Jejím doprovodem ale nemusí být výhradně její partner, podnikatel Ivan, kterého moderátorka stále skrývá před veřejností.

„Když bych odcestovala do ciziny, tak je asi jedno, s kým to bude, jestli to bude kámoška, přítel nebo maminka, tak je mi to jedno. Myslím, že bych si to užila s každým,” říká Eva Perkausová. ■