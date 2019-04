Hackeři útočí na české celebrity! Po Švantnerové, Bezděkové a Bendové došlo i na Gavriely

Martina Gavriely Michaela Feuereislová

O svůj účet přišly Alice Bendová (45) a Andrea Bezděková (24). Alici se díky manželovi Simony Krainové (46) Karlu Vágnerovi a jeho kontaktům podařilo také získat účet zpět, stejně tak Andree Bezděkové. Ta se ale neradovala dlouho.

Dnes jí hacker napadl účet po týdnu znovu. "Vůbec to nechápu, měla jsem dvoufázové ověření. Nikdy bych nevěřila, že i přes něj se někdo dostane. Vůbec nevím, co budu dělat. Je to můj pracovní nástroj," řekla Super.cz Andrea, která si už raději založila nový instagramový profil. 90 tisíc fanoušků, které měla, jí už ale nikdo nevrátí...

Dnes také přišla o svůj instagramový účet moderátorka Martina Gavriely (40). "Netuším, kdo za tím stojí. Už jsem napsala do centrály této sociální sítě, ale je otázkou, jestli se tomu vůbec bude někdo věnovat. Vytvořila jsem si nový oficiální profil a věřím, že ti, co mě sledovali, si mě najdou znovu. Ale samozřejmě vím, že to bude trvat pořádně dlouho. Stejně jako u Andrey je to pro mě jako přísun práce a peněz. Je to, jakoby vám někdo svázal ruce a nemohli jste pracovat," dodala smutně moderátorka, která se živí také naplétáním vlasů. ■