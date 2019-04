Ilustrační foto Profimedia.cz

Jeden z nich se rozhodl položit se na vozík a rozjet se z chodby do místnosti. Jeho kumpáni mu ale zavřeli dveře přímo před nosem, takže to do nich napálil. Tomu se říká kolegové za všechny peníze...

Byl skutečně připravený na náraz, jak komentoval jeho kolega?