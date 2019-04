Muzikálová zpěvačka se dme pýchou: Z jejích dvou synů rostou filmové a divadelní hvězdy

Dita Hořínková je ráda, že po ní zdědili talent oba její synové. Foto: Divadlo Hybernia

Starší Filip se na filmovém plátně objevil v pouhých čtyřech letech, a to například v slavné komedii Líbáš jako bůh. Režisérka Marie Poledňáková o něm dokonce tvrdila, že je stejný talent, jakým býval Tomáš Holý. Od té doby dostává nabídky jak na filmové, tak i divadelní role. Zda se ale bude živit herectvím, zatím neví. „Teď je ve zkouškovém období, je totiž v devítce. Je určitě nesmírně muzikálně nadaný, ale pak přišel s myšlenkou, že by si moc rád doplnil vzdělání, co se jazyků týče,“ řekla Super.cz Dita s tím, že po jazykovém gymnáziu se uvidí, jakým směrem se nakonec vydá.

O herecké nabídky nemá nouzi ani jeho mladší sourozenec. „Viktor řadu rolí převzal po Filipovi, ze kterých on vyrostl, ať už to bylo ve filmu nebo na divadelní scéně. Točí taky filmy. Teď zrovna natáčí s německou produkcí o Sigmundu Freudovi. U něho jsem to úplně nepředpokládala, že by se taky takhle uchytil, ale má něco do sebe,“ dmula se pýchou zpěvačka, která si uvědomuje, že má na jejich uchycení v šoubyznysu velký podíl.

„Víte, je to moje práce, takže kolikrát když jsem neměla hlídání, tak šly děti se mnou na zkoušky, natáčení... Takže divadlo a jeviště je pro ně přirozené prostředí. Ale u Filipa to vzniklo tak, že jsem ho vzala jednou na casting, který se ale týkal mě a oni nakonec požádali, jestli by si mohli do své databáze vyfotit chlapečka, tak jsem souhlasila. Nic jsem od toho neočekávala, a nakonec se to rozjelo tímto směrem. Natočil první filmy s paní režisérkou Marií Poledňákovou, a i u Viktora právě ona zahrála velkou a zásadní roli,“ přiznala herečka z Divadla Hybernia. ■