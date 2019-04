Myslivcová vystavila na Bali zadeček v tangách! A poprvé naznačila, že je v jejím životě nový muž!

Dominika Myslivcová Foto: archiv D. Myslivcové

Dominika předvádí na fotografiích své tělo a především bujné vnady. A nyní přišla řada i za pozadí. A právě to vyšpulila v tangách v bazénu na exotickém Bali. Snímek vyfotil muž, který jí druhou rukou pevně tiskne dlaň. "Hlavně mě drž," napsala k fotce a přidala obrázek polibku.

A i mezi jejím fanoušky ihned začaly spekulace, čí ruka to je. To chtěli její obdivovatelé vědět. "Kdo je zvědavý na Charouze," napsala jedna ze sledovatelek Myslivcové. "To je určitě Charouz," přidala se další. A zprávy se začaly množit. "Myslím, že se dost pleteš. Týpkovi bude kolem 30 let. Vcelku vysportované postavy. Tohle není Charouz," reaguje fanynka blonďaté blogerky a má své podporovatele. "Vy jste buď blbí nebo máte špatnej zrak. Takhle nevypadá ruka starýho chlapa," dodala slečna Nikol.

Každopádně je jasné, že Myslivcová nyní volná rozhodně není. ■