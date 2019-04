Milovník z Čarodějky dostal od producenta nůž na krk: Musí zhubnout, přikázal Janeček!

Tomáš Vaněk musí zhubnout, aby mohl být krasavcem v muzikálu Čarodějka. Super.cz

O krasavce a tak trochu floutka Fiyera se čarodějky perou. A je logické, že jeho představitel v muzikálu Čarodějka, který bude od 14. září ve své GoJa Music Hall uvádět producent František Janeček (74), by měl nejen dobře zpívat a hrát, ale musí i dobře vypadat. Jeden z trojice alternací, zpěvák Tomáš Vaněk, tak dostal doslova nůž na krk.

"Co se rozsahu i náročnosti týče, tak jsem měl i větší roli. Ale tahle role je pro mě náročná a specifická zase v jiných atributech, a to třeba v tom, že to má být teenager, což já už úplně nejsem," přiznal Tomáš.

"Snad si se mnou v maskérně poradí, ale každopádně se sebou budu muset něco udělat i já sám. Na plastiku nepůjdu, ale chystám se zhubnout. Budu citovat doktora Františka Janečka, který mi doslova řekl: Tomáši, jseš nějakej oplácanej. Měl bys zhubnout," prozradil Super.cz zpěvák.

A jak na hubnutí půjde? Drastickou dietu určitě držet nebude. "Bude to spíš lehká změna jídelníčku a vlastně bude asi úplně stačit, když se na nějakou dobu vzdám alkoholu. Mám totiž moc rád pivo a vím, že když se potřebuju dostat do kondice, stačí ho vynechat," vysvětlil Tomáš Vaněk. ■