Karel Gott slaví úspěch v zahraničí: Tímto dílem u nás příliš neoslnil, ale v Německu mají jiný názor

Karel Gott si v pohádce Když draka bolí hlava zahrál kováře. Foto: archiv Když draka bolí hlava

Husarský kousek se povedl tvůrcům česko-slovenské pohádky Když draka bolí hlava. Mnohými kritiky podceňované dílo pod svým exportním názvem Tajemství dvouhlavého draka oslovilo vedení a dramaturgii německé televize MDR natolik, že jej jako doposud jediný film česko-slovenské produkce roku 2018 zakoupilo do svého vysílání. Důvodem je samozřejmě to, že si v pohádce zahrál Karel Gott (79) s dcerami Charlottou a Nelly.

"Je to vůbec poprvé, kdy se česká pohádka prodala po tak krátké době od své kinopremiéry a jsem potěšen, že dostane prostor v prestižním vysílacím čase už na přelomu června a července, jako pocta k životnímu jubileu Karla Gotta," upřesnil manažer pro zahraniční prodej pohádky Filip Albrecht.

Už nyní se usilovně pracuje nejen na německém dabingu, ale i na přebásnění písňových textů, z nichž ten stěžejní, by měl nazpívat Karel Gott, a to pochopitelně německy. "Máme nazpíváno a natočeno," ujistila Super.cz PR manažerka Lucie Nykodýmová.

Lze předpokládat, že se pohádka pod svým názvem „Tajemství dvouhlavého draka“ objeví i na dalších televizních kanálech v Německu a v rámci populárního filmového festivalu Fábulix, kde bude pohádka taktéž k vidění, dojde i na křest německého DVD a Blu-ray, pak už by dračí story měla zamířit i do dalších německy mluvících zemí, tedy do Rakouska či Švýcarska.

"Mám obrovskou radost a zároveň pociťuji jisté uspokojení, že se němečtí odborníci podívali na náš originální pohádkový příběh trochu jinýma očima než malý český filmový píseček a že našli v náročném procesu propojení živých herců, 3D animací, mechanických loutek a 2D grafik dostatek originality a poutavosti na to, aby nás zařadili do svého vysílacího času, co by za to daly ostatní české filmy, vynášené do nebes našimi kritiky," dodal producent a spoluautor scénáře Petr Šiška.

Ostatně jak tvrdí režisér a spoluautor scénáře Dušan Rapoš. „Tak tomu se říká satisfakce! Mám radost, že tentokrát dostali kritici i anonymní „experti“ na ČSFD (čest výjimkám), kteří doslova nenávidí vše pozitivní a za „umění“ považují jen temné příběhy o zradě, lidské zlobě a nenávisti, pořádnou facku a jen se tím potvrdilo staré známé, že „doma nikdo není prorokem“ a to, že do čeho se doma kope hlava nehlava, má nejednou úspěch ve světě," uvedl.

"Ve jménu celého tvůrčího štábu a skvělých herců jsem hrdý na to, že právě naše pohádka připomene německým fanouškům Mistra Gotta a jeho životní jubileum!" Ani domácí diváci však nemusí zoufat, exportní verze určitě vyrazí do letních kin po celé republice a díky spolupráci s Prima TV bude zcela určitě patřit do vánočního schématu této televizní stanice," uzavřel Rapoš. ■