Vnadná celebrita opět vystavila své silikony na odiv. Takhle divoce pózovala v bikinách

Katie Price se při focení odvázala. Profimedia.cz

V prosluněném letovisku prý fotila kalendář a samozřejmě ji tam doprovodil její partner, fitness trenér Kris Boyson (30). Společně také natáčeli modelčinu vlastní reality show My Crazy Life.

V nedávné epizodě se Katie svěřila, že by chtěla další face lift. Její přítel, jí však poradil, že by raději měla lépe jíst a shodit. „Kdyby sis dávala pozor na to, co jíš, možná bys nepotřebovala další vyhlazení,“ uhodil na svou polovičku a zanechal diváky v čirém úžasu.

Katie, která obyčejně pravidelně cvičí je totiž velkou milovnicí sladkostí a smažených jídel, především pak hranolek. Pokud však Katie přibrala, díky naditému hrudníku si toho stejně většina fanoušků nevšimne. ■