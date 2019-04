V Ordinaci ji nechali zabít, teď míří do Krejzových: Jan Šťastný bude mít důvod ke spokojenosti

Klára Cibulková se stane posilou v seriálu Krejzovi. Foto: archiv FTV Prima

Po dramatickém odchodu z Ordinace se teď Klára Cibulková vrací na televizní obrazovky. Tentokrát vnese nový vítr do seriálu Krejzovi, kde si zahraje ředitelku veterinární správy Livii.

Na čas se zabydlí u své sestry Lady ( Yvetta Blanarovičová (55)) a její přítomnost vzbudí pozornost zejména u veterináře Petra Vymeše ( Jan Šťastný (53)). „Livie hned při prvním setkání narazí na Petra, je také sestrou ženy, kterou mu neustále dohazuje jeho matka. Zároveň nastoupí jako nová veterinářka z krajské správy, a najednou tihle dva najdou společnou řeč,“ poodhaluje svoji úlohu herečka.

Jako veterinářka si zažije i pár setkání se zvířaty, k nimž má láskyplný vztah. „Zatím je to na úrovni injekcí a víc má Livie papírování než operací. Hodně času ale trávíme u koní a to mě moc baví. Jsem velká milovnice koní a psů. Žádného zvířete se nebojím, vůči šelmám mám sice respekt, ale do tygří klece jsem už taky vlezla. Samozřejmě s dozorem,“ prozradila Cibulková. ■