Na svou postavu si nedá sáhnout! Takhle známá modelka reagovala na kritiku kypřejšího těla

Modelka Chrissy Teigen (33) se ráda pouští do diskuzí se svými fanoušky, ale i hejtry. Není to tak dávno, kdy jsme psali o tom, jak setřela slečnu, která se jí chtěla vysmát za to, že nekojí.

Nyní to udělala zase. Na twitterový účet modelky napsal muž jménem José komentář o tom, že Chrissy nemá problém slovně napadat lidi, a tak on by rád napadl její váhu. Napsal, že je boubelatá a měla by začít chodit do fitka.

Odpověď modelky na sebe nenechala dlouho čekat a byla jako vždy velice trefná: „Je mi líto, že ti to musím říct, ale ty taky nejsi zrovna malý člověk. Navíc já se o svoji váhu nezajímám, a tak mi tohle vážně neublíží.“

Modelka nedávno také přiznala, že je nyní o cca 10 kilogramů těžší, než bývala před porodem druhého dítěte (syna Milese porodila v květnu 2018). Ovšem miluje jídlo a nehodlá se ho vzdát, takže si na nové tělo zvyká a je ráda, že nestrádá jako po prvním porodu. „Nejhubenější jsem byla po porodu Luny (3) kvůli poporodním depresím, takže kila navíc beru, stejně jako své aktuální pocity.“ ■