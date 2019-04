Herečka z Čarodějek svěřila, o co přišla při strašlivé autonehodě před pěti lety

Rose McGowan Profimedia.cz

Herečka Rose McGowan (45), známá ze seriálu Čarodějky nebo díky kampani Me Too, se v podcastu Off Menu rozpovídala o děsivé autonehodě, která se jí stala před pěti lety. Posluchače šokovalo, když herečka odhalila, že po nehodě ztratila čich.