Designér slaví úspěch zdobením žen: Modelky, které vidíte, na sobě nemají nic než nálepky

Miamský designér se proslavil polepováním žen. Profimedia.cz

Některé vypadají jako bikiny, jiné jako dráždivé prádlo, další jsou jen obrazce na tělech modelek, poskládané tak, aby nikoho nepobuřovaly. Autor nejdříve jednotlivé kousky nastříhá a posléze je na holky lepí.

Alvarezovo umění budí pozornost

Joel se svými modelkami

Této práci se věnuje už víc jak deset let. „V roce 2008 jsem byl začínající fotograf a jedna z modelek po mně chtěla, abych k jejímu stylingu použil izolační pásku. Nemám tušení proč, ale aby byla spokojená, použil jsem tu pásku místo oblečení. Prostě jsem ji do ní zamotal. A to mi vnuklo tenhle nápad,“ uvedl Alvarez na svých stránkách.

Své výrobky pak fotil na servírkách, posléze je začal prodávat po klubech v Miami a následně expandoval i do Kanady nebo Evropy. Průlomové pro něj prý bylo focení s někdejší Miss Portorika, které pak s velkým ohlasem sdílel na internetu. Jednu roli zdobící pásky si můžete pořídit do 50 dolarů (asi 1130 Kč). Ke kompletnímu looku jsou potřeba dvě role, radí na svých stránkách. ■