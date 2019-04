Lubomír Lipský (✝92) hrál dědu už jako třicátník. Hercův syn (✝40) se nevrátil z procházky, dostal infarkt a umrznul

Lubomír Lipský Michaela Feuereislová

Jedním z těchto dědků byl i legendární Hlustvisihák ze scének Bedřicha Zelenky. Tato postava se v 60. letech stala synonymem pro natvrdlé a omezené lidi s prakticky nulovými pravomocemi, přes jejichž rozhodnutí ale nejede vlak. V divadle Lubomír Lipský ztvárnil na 200 postav, nicméně do paměti diváků se nejvíc zapsal svým nesmrtelným výkonem v Charleyově tetě. Objevil se také asi ve stovce filmů - připomeňme alespoň jeho mrtvolami pronásledovaného Georga Camela v parodii Čtyři vraždy stačí, drahoušku (1970), cirkusového klauna v komedii Šest medvědů s Cibulkou (1972) nebo vedoucího samoobsluhy Jouzu v dětském muzikálu Ať žijí duchové! (1977).

Se Zázvorkovou se při natáčení posilnili alkoholem



Když se točily Čtyři vraždy stačí, drahoušku, na place bylo veselo. Lubomír Lipský později vzpomínal, že když měli se Stellou Zázvorkovou točit scénu, jak po flámu skončí v posteli, pomohli si lahví Becherovky, aby byli přesvědčivější. Režisér (a zároveň Lubomírův bratr Oldřich Lipský) byl ale jiného názoru, nechal je vystřízlivět a scénu zopakovat. Určitě si také vybavíte, jak se Sabrina v podání Jiřiny Bohdalové pere s Kate (Iva Janžurová) v koupelně plné pěny. Scénka byla tak dokonalá, že Lubomír Lipský, který se jí účastnil jako přihlížející, začal po jejím natočení spontánně tleskat a volat: „Opakovat, opakovat!“

K herectví ho přivedl otec

Herec pocházel z Pelhřimova, kde se narodil 19. dubna 1923 jako nejstarší ze tří synů do rodiny cukráře. Otec Vilém byl nadšeným ochotníkem a lásku ke kumštu po něm podědili všichni jeho potomci. Nejmladší Dalibor ale zemřel v pouhých 17 letech, kdy ho při koupání v rybníce zabil blesk. Z Oldřicha se pak stal uznávaný režisér, který s Lubomírem natočil řadu skvělých komedií. Zemřel v roce 1986 na rakovinu žaludku.

Syn (†40) se nevrátil z procházky, dostal infarkt

Smrt milovaného bratra hercem hluboce otřásla. Krátce před tím, v roce 1983, se navíc musel vyrovnat s náhlým skonem svého otce. Ten chtěl po sledování hokejového zápasu v televizi otevřít víno, vzal do ruky vývrtku, a než vytáhl špunt, zemřel. Lipský ale netušil, že později ho osud vystaví té nejtěžší zkoušce – smrti dítěte. Jeho syn Lubomír, který mimochodem skončil také u filmu jako režisér, se den před Silvestrem roku 1991 vydal na krátkou procházku, ze které se už nevrátil. Postihl ho infarkt a nazítří ho našli zmrzlého. Bylo mu pouhých 40 let. V roce 2003 herce opustila i manželka Věra. Prožil s ní 54 let a kromě Lubomíra mladšího s ní měl ještě dceru Taťánu (69).

Jeho receptem na bolest byla práce

Žalu ze smrti nejbližších čelil Lipský prací. Zahrál si například v seriálu Hraběnky (2007) či v komedii Bobule (2008). Jeho poslední filmovou rolí byl děda Poláček ve filmu Kameňák 4 (2013). V Divadle Na Jezerce hostoval ve hře Charleyova teta, v Divadle ABC exceloval v komedii Pan Kaplan má třídu rád, v níž uplatnil i své muzikantské schopnosti ve hře na pozoun. V roce 2010 ho postihla mrtvice, po které se musel znovu učit chodit a mluvit. Prodělal také zápal plic a trápily ho potíže s dýcháním. Nakonec ho 2. října 2015 zradilo srdce. ■