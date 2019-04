Slavná herečka prozradila, proč se doopravdy vzdala pití alkoholu až do plnoletosti svého syna

Anne Hathaway se rozhodla na delší dobu vzdát alkoholu. Profimedia.cz

Začátkem roku se Anne Hathaway (36) v televizním rozhovoru svěřila, že do osmnáctin svého syna nebude pít alkohol. Tato zpráva vyvolala hodně otázek, protože jejímu synovi jsou teprve tři roky a fanoušky zajímalo, jestli se tak rozhodla jen proto, aby nebyla špatným vzorem pro své dítě.

Herečka se nyní rozhodla víc poodhalit důvod svého rozhodnutí a řekla: „Není to tak, že bych přestala pít, protože mám problém s alkoholem, ale hlavní důvod jsou kocoviny. Moje poslední trvaly klidně i pět dní.“ Dodala, že se k alkoholu normálně vrátí, až bude mít čas ztratit tolik dní kocovinou, s čímž nepočítá do doby, než bude její syn pryč z domova.

„Ráda bych to ale uvedla na pravou míru. Mnoho lidí nemusí nic tak extrémního podstupovat, nemyslím si, že je popíjení špatné, tady jde o to, jak to mám já. Pití může být zábava, ale v mém případě prostě nejde dohromady s tím, mít dítě.“ ■