Fanoušci devadesátkové hvězdy teenagerů budou mít radost. Pergnerová s moderováním nekončí

Tereza Pergnerová bude točit další řadu televizního pořadu. Super.cz

Rozhodně nebere každou nabídku, kterou dostane. Tereza Pergnerová (44) si velmi pečlivě vybírá pracovní příležitosti, do kterých se pouští. Když kývla na moderování televizního pořadu Mise nový domov, vyhovoval jí zejména jeho bohulibý přesah. Každý díl pomůže rodině v nouzi.

Pergnerová zatím natočila dvě řady a na prvním ročníku kadeřnické soutěže Junior hair show 2019 se nám svěřila, že se chystá další. „Už se připravuje třetí řada. Pokud víte o někom, o kom si myslíte, že patří do Mise nový domov, tak nám dejte vědět,” nabádala nás i čtenáře někdejší moderátorka populárního pořadu Eso.

Kromě moderátorské role se pouští i do praktických úkolů. „Za celý tým děkuju, že nás lidé podporují. Je to týmová práce. Já jsem spíš podavač, uklízeč. Snažím se něco nezkazit,” uvedla skromně. „Jsem věčný žák, nejen co se týká řemesla, ale života obecně,” dodala Pergnerová. ■