Rodiče Terezy Kostkové jsou spolu už skoro 50 let: Vrtošivý stařík a zahořklá stařena, smějí se

Carmen Mayerová a Petr Kostka ztvární ve hře Oscar pro Emily stárnoucí herecký pár. Foto: Václav Beran/ divadlo Studio DVA

Rodiče Terezy Kostkové Carmen Mayerová (74) a Petr Kostka (80) příští rok oslaví zlatou svatbu. Na téměř padesát společných let vzpomínají s humorem a zkušenosti teď mohou promítnout i do nové hry, v níž ztvární stárnoucí herecký pár čekající na předávání Oscarů (a doufající v úspěch).

Jde o novinku divadla Studio DVA Oscar pro Emily. Autory konverzační komedie jsou Folker Bohnet a Alexander Alexy. „Henry a Emily jsou již na odpočinku, ale divadlo a život jim splynuly v jedno, a tak stále hrají sami pro sebe a stále více podléhají vlastní fantazii, obrazotvornosti a klamným představám. Jen těžko tak už rozlišují (a my s nimi), co je život a co hra, co je realita a co sen nebo iluze,“ říká režisér Petr Slavík.

Vedle Kostky a Mayerové se v roli poslíčka Jeffa představí Ivan Lupták v alternaci s Václavem Jílkem.

Fakt, že představitelé manželského páru jsou manželé i ve skutečnosti, hře dodává další náboj. Už jen proto, že si ze sebe herci umějí udělat srandu.

„Petr býval usměvavý, vtipný a energický mladík. Žel, teď je z něj podmračený, zatrpklý a vrtošivý stařík. Ale slovy Emily: Společně jsme všechno přestáli,“ směje se Carmen a její muž kontruje: „…Carmen bývala krásná, veselá, humorná šťabajzna. Žel, teď je z ní kyselá, zahořklá stařena. Ale krásná. A slovy Henryho: Kdykoli jsem nevěděl jak dál, byla tu jako můj anděl strážný.“

Hra Oscar pro Emily bude mít premiéru 25. dubna na Malé scéně divadla Studio DVA. ■