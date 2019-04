Moravcová přibrala v těhotenství jen tři kila: Hubnou jí prsty, nechala si zmenšit snubák

Nikol Moravcová Super.cz

Herečka a moderátorka Nikol Moravcová (31) se těší na prvního potomka. V druhém trimestru si užívá, že už ji netrápí nevolnosti. "Druhý trimestr je hrozně v pohodě, mám hodně energie. Jsem zvědavá, co mě čeká v tom třetím. To už budu těžší," řekla Super.cz Nikol, která zatím přibrala v těhotenství tři a půl kila.

"Bříško už vyskočilo, už mě pustili sednout i v tramvaji. Už to je znát. Nahoře mám tři a půl kila. Mám úplně jiné chutě, jedu hrozně sladký. Myslím, že to bude vidět všude, budu mít druhou bradu," usmívá se.

Překvapivě zatím i hubne, pociťuje to na prstech. "Nechala jsem si zmenšit prstýnek, takže teď jsem si vzala náhradní. Jsem jako bez ruky. Chybí mi zásnubní i snubní," usmívá se. "Nějak mi odtekly prsty," dodala.

"Souvisí to i s jógou, snažím se cvičit, jezdit na kole. Snažím se, aby se mi voda nezastavovala u kotníků a proudila. Je to fajn. Neumím si přestavit sedět doma. Ale všeho s mírou," vysvětlila na představení výživových doplňků Gabriely Peacock.

Ta si Moravcovou vzala do parády už před svatbou. "Jela jsem její hubnoucí kúru a také program na dodání energie. Hrozně mi to vyhovovalo. A protože v těhotenství musím být opatrná, nemůže se brát všechno, tak to s Gabrielou řeším a mám od ní teď speciálně sestavenou řadu," dodala. ■