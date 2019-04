Cholerický otec pěti dětí versus dominantní biomatka: Po drsném slovním útoku Výměna manželek málem skončila

Tentokrát to bude ve Výměně manželek pořádně vřít. Video: TV Nova

Ve Výměně manželek to bude tentokrát pěkně vřít. Bára (27) z Tábora bude totiž muset ukočírovat domácnost s pěti divokými kluky, kterým vládne tvrdou rukou tatínek Josef (39). A právě s ním se dostane do tak ostrého střetu, až padnou slova o odstoupení z pořadu.

Bára je silně dominantní člověk, miluje pořádek, a navíc je hodně vysazená na kvalitní stravu v biokvalitě. Náhradní manželka se cholerikovi Josefovi vůbec nezamlouvá a dá jí to hodně ostře najevo.

Při jednom ze záchvatů se začne do Báry navážet kvůli jídlu i domácím pracím, které nedělá ani trochu podle jeho představ. Urážky dojdou dokonce tak daleko, až jí řekne, ať se sebere a jede domů, protože na sebe nenechá řvát "takovým frackem". To už je pro Báru hodně silné kafe. Ustojí to nakonec? ■