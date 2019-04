Ani po šesti letech vztahu neplánuje založit rodinu: Muzikálová kráska si chce nejprve splnit svůj velký sen

Markéta Poulíčková (vpravo) se s kolegy z divadla Hybernia připravovala na Velikonoce. Foto: archiv Divadla Hybernia

„V osobním životě jsem spokojená. Nejsem vdaná ani nemám dítě. Partnera mám už šest let stále stejného, teď jsme oslavili výročí. A uvidíme, nikam nespěchám. Oba jsme vytížení, on je bubeník a navíc točí klipy, tak je to náročné,“ přiznala Super.cz blondýnka, dříve známá pod pseudonymem L.B.P.

Také v pěvecké kariéře se jí velmi daří. V Divadle Hybernia teď například exceluje v muzikálu Iago, kde hraje temperamentní arabskou kurtizánu a zároveň generálku. Do toho ještě cestuje po Evropě s kapelou Rock the Opera. Přesto by si ještě ráda splnila svůj velký sen. „Teď chystám malé překvapení a točím singl. Když se všechno podaří, tak k tomu v létě natočím klip a v září to vypustím. Pak se vydám na sólovou dráhu. Ještě si to dlužím, než začnu rodit ty děti,“ dodala s úsměvem muzikálová kráska.