Pro vymrskávání pomlázkou nemá pochopení: Takhle před koledníky Janek Ledecký bránil své kolegyně

Janek Ledecký před koledníky zachraňoval kolegyně z divadla i své děti. Foto: Divadlo Hybernia

Ačkoliv tyto svátky ctí, pro některé zvyky nemá vůbec pochopení. Například nemá rád, když na Velikonoční pondělí chodí koledníci šlehat děvčata pomlázkou. „Já s tím mám trochu problém. Asi dvakrát se mi stalo, že mě s sebou strhli nějací koledníci ve Špindlu a po takových osmi panácích najednou zjistíte, že zvoníte na lidi, které jste v životě ani neviděli. Teď tam vtrhnete a začnete někoho mlátit pomlázkou,“ vysvětloval muzikant.

Po této zkušenosti už to byl naopak on, kdo před koledníky hlídal dům. „Většinou jsme byli na lyžích, což byla nejlepší koleda, pak jsme se vrátili na velikonoční oběd a do toho se k nám začali trousit koledníci, kteří v tu dobu už měli dost naváto. Holky se schovávaly a já jsem musel vylézt ven. A protože jsme tam hodně na kopci, tak stačil jeden panák a do koledníka trochu strčit a on už se pak nevrátil,“ vyprávěl Ledecký, který teď pro změnu bránil před koledníky své kolegyně z divadla ve vojenském kostýmu.

„Já jsem nevoják, to musím poznamenat. To, že jsem šel tenkrát po gymplu na práva bylo proto, že jsem nechtěl jít na vojnu. Navíc tam nebyla matika a ještě ke všemu tam chodily krásný holky. Od státnic jsem rovnou odjel na turné se Žentourem a na vojnu jsem se už nedostal,“ přiznal představitel Iaga. ■