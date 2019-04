Další muzikálová hvězda v Ordinaci. Tuhle byste tam ale určitě nečekali

Sagvan Tofi Foto: TV Nova

Tofi bude hrát bývalého přítele dcery doktora Mázla (Petr Rychlý) Nadi (Petra Bučková), česko-italského podnikatele. „Hraju tady postavu Luigiho, který přijíždí z Itálie, protože tady má děvče, které by chtěl získat zpátky. Role se mi líbí, je to pro mě něco nového, ale ze začátku jsem z toho byl trochu vystresovanej, protože tady vládne pracovní řád, který mi nebyl zpočátku úplně blízký,“ přiznal Tofi. „Je to tady trochu rychlejší než ve filmu a člověk musí být maximálně připravený,“ dodal.

Snaží se. Protože je jeho postava bilingvní, zařídil si i učitele italštiny. „Ale Luigi je naštěstí napůl Čech, tím by se ta nedokonalá italština dala obhájit. Není snadné se to učit. Je pro mě těžké pamatovat si jakékoliv texty, zjistil jsem, že je úplně jedno, v jakém jazyce jsou,“ smál se herec.

Přijetím role si prý Sagi šplhnul u dcery Satine, která je seriálovou fanynkou. „Přijmout tuhle roli byla povinnost, teď jsem doma za hrdinu,“ dodal. ■