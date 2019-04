Účes jako Dáša z Mostu. Poslední kapka. Už nevíte, koho tam nacpat. Diváci Snídaně s Novou hřímají kvůli nové dvojici

Milan Peroutka a Nikola Čechová jsou novou dvojicí Snídaně s Novou. Foto: archiv TV Nova

Někteří kritizovali volbu dvojice obecně („Vy už taky nevíte, koho tam nacpat“), jiní přišli s konkrétními výtkami. Ty se často týkaly vzhledu moderátorů, především tedy Milana a jeho nové image. „Peroutka vypadá s novým účesem jako Dáša z Mostu,“ píše jeden z diváků. „Už nevědí, kam ho mají strčit Peroutku, a ten jeho nový účes děs a hrůza,“ napsal další.

Nikole pak vytýkali, že je málo ženská, a co do projevu, že hostům skáče do řeči. Její fanoušci naopak ocenili příjemnou češtinu a pohotovost.

Někteří lidé přidali názor i na další moderátory pořadu, vlna kritiky zasáhla mimo jiné Gábinu Partyšovou. „Jak moderuje Partyška, přepínám. V tomhle případě nebudu ani zapínat televizi“ nebo „Hned bych vyměnila paní Partyšovou. Nedá dohromady jednoduchou větu. Kdyby jí pan Svoboda nenapovídal či nedokončoval za ni věty, je v haj*lu,“ mínili diváci.

Naopak sympatie projevovali dvojici, která byla ze Snídaně odejita. Volali po Haně Mašlíkové a Petru Říbalovi. „Ani jedna dvojice není tak sympatická, jako byla Hanička s Peťou“ nebo „Vraťte nám Haničku a Petra“ psali na facebookový profil ranního pořadu. Tak uvidíme, jak s tím televizní vedení naloží. ■