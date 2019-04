Ženy jí prsa závidí, muži je obdivují. Bendová ale kvůli bolestem uvažovala o zmenšení

Alice Bendová by se klidně někdy na chvíli zřekla svých předností. Super.cz

Nahou scénu Alice Bendové (45) ve filmu Báječná léta pod psa má v paměti snad každý heterosexuálně zaměřený muž. Herečka svým půvabům a ženským zbraním vděčí za mnohé, asi by vás ale překvapilo, že prsa byla pro ni někdy zároveň překážkou.

„Docela často to řeším. Když jdu běhat, tak musím nosit kvalitní zpevňující tílko, které prsa podrží. Jinak je běhání tak nepříjemné, až to bolí,” posteskla si Alice, která se setkala s podobně vyvinutými kolegyněmi na představení nové řady podprsenek pro stejně obdařené ženy.

Herečku její rozměrné poprsí neomezuje pouze při sportu. „Ve velkých šatech vypadáte jako v pytli od brambor. Když člověk chce vypadat dobře, tak se to musí vyladit s pasem a bokama,” prozradila svůj trik.

Alice v minulosti uvažovala o tom, že si poprsí nechá zmenšit. „Je to poměrně velký a možná bolestivý zákrok. Asi bych se bála výsledku. Myslím, že to budu řešit v době, kdy to bude už asi jedno. Člověk nemůže řešit jeden, dva centimetry, gravitace prostě funguje, nedá se nic dělat,” mávla rukou Alice Bendová. ■