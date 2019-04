Velká prsa jí závidí. Erbová si ale ze zdravotních důvodů musela své vnady nechat zmenšit už třikrát

Vlaďka Erbová si musela nechat do svých prsou několikrát řezat. Super.cz

Člověk by si mohl myslet, že velké poprsí Vlaďky Erbové (37) přináší její nositelce pouze výhody, ve skutečnosti je to ale trošku jinak. „Mám implantáty. Je to paradox, ale byla jsem třikrát na zmenšení prsou. Mám problém se žlázou, hormony nezastaví nikdo. Před asi třemi lety jsem byla na poslední operaci,” svěřila se se svým trápením modelka, která musela upravit velikost svých předností. „Měla jsem 75C a teď mám 75F,” prozradila Vlaďka.

Nyní to vypadá, že si od plastické chirurgie dá chvíli pauzu. „Teď se zastavily, je to hormonální záležitost. Obléknout to, aby to bylo hezké a vkusné, tak to je obtížnější,” svěřila se nám Erbová na představení nové řady podprsenek známé italské značky.

"Díky změně postavy mám doma ještě prádlo menších velikosti, které už neobleču. To je uložené v pozadí. A nejedná se jen o prádlo, ale i další oblečení. Je mi líto to vyhodit, tak mám tyto věci odložené pro dceru. Nemám v tom málo peněz,” říká modelka, která stejně jako většina dalších žen rozděluje své spodní prádlo na to praktické, a to, určené pro intimní chvíle s partnerem. „Když jde člověk do školky, do školy, do práce, tak si nemusí brát nic extravagantního. Takže to rozděluji,” doplnila. ■