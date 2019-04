Soudy a nevěra jí daly zabrat. Reakce Erbové na dotaz o partnerské krizi vás překvapí!

Její reakce na dotaz o vztahové krizi mnohé překvapí. Super.cz

Nedávno se navíc provalila nevěra, které se dopustil její současný partner Michal Gulaši. Modelka má za sebou dost dramatické období, a tak jsem se jí během našeho posledního setkání nemohli nezeptat, jak to vše zvládá.

„Mám v životě drama asi celý život. Už jsem si na to tak trošku zvykla,” potvrdila nám Erbová, která nachází vnitřní klid u svých dětí. „Mám krásné zdravé děti, díky bohu za ně. Spoustu času tedy trávím s nimi. U Markuse je to hokej, u Viktorky krasobruslení. Mám spoustu práce na to, abych se nepozastavovala nad věcmi, které je pod mou úroveň komentovat,” uvedla Vlaďka.

Aby toho nebylo málo, tak se k soudním tahanicím s exmanželem přidala ještě krize ve vztahu. Zaškobrtnutí hokejisty Gulašiho už je ale zjevně odpuštěno. „U nás je to celou dobu zalité sluncem,” usmívá se Vlaďka Erbová. ■