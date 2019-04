Roky se o ní mluví, ale nikdo ji doposud neviděl: Tvůrci Ulice konečně odhalili „paní Columbovou“. Tady je

Alena Štréblová Foto: TV Nova

O mamince Gábiny Pumrové (Aneta Krejčíková) Mileně se v seriálu Ulice mluví už mnoho let. Dosud však neměla konkrétní podobu, v ději se fyzicky neukázala. To se teď tvůrci seriálu rozhodli změnit. Postavu ztvární herečka Alena Štréblová.

„Milena Pumrová je mnohovrstevnatá postava, která se projevuje různými emocemi od nuly do sta. Chvíli je vyděšená šedá myška, ale taky umí vzít situaci pevně do svých rukou. Je to bývalá manželka starosty Radka Mastného (Pavel Novotný), prodává v second handu a zpočátku může působit jako chudinka, ale věřte mi, že není a že se ještě velmi projeví,“ představila Štréblová svou roli.

Pokud je vám příjmení herečky povědomé, nejde o shodu jmen. Alena je sestrou představitele Miloše Knoblocha Jiřího Štrébla. U toho si prý zjišťovala, jak to v seriálu chodí, na place se ale nepotkají.

Do seriálu se po mateřské vrací také právě její seriálová dcera Aneta Krejčíková. „Alena Štréblová je strašně fajn baba, nikdy předtím jsme spolu nehrály, ale myslím, že jsme si sedly a dobře se nám spolu hraje. A ta její postava je zajímavá, není to jednoznačně mrcha nebo jednoznačně kladná postava,“ řekla herečka. ■