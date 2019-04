Zraje jako víno! Sexy herečka (53) opět dráždila fanoušky v bikinách

Liz Hurley snad vůbec nestárne. Profimedia.cz

Žhavé snímky rozproudily krev v žilách i jejím fanouškům. Někteří by dokonce kvůli bývalé partnerce Hugha Granta odešli od manželek. „Je na čase opustit naše ženy," zažertoval v komentářích jeden ze sledujících a označil svého kamaráda.

Hurley má syna Damiana, který nedávno oslavil 17. narozeniny. Mladý model jako by slavné matce z oka vypadl. Damian je také autorem většiny jejích snímků v bikinách. „Je to skvělý fotograf a instinktivně ví, co zaujme,“ chválila syna v rozhovoru pro magazín YOU. ■