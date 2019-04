Tuto ženu do čtrnácti sexuálně zneužívali. Útěchu našla v jídle a ztloustla téměř na 200 kilo. Její proměna vám vyrazí dech!

Kelley Gunter se proměnila k nepoznání.

Kelley Gunter (53) si v životě zažila své. V dětství ji sexuálně zneužívali a šikanovali, a to od 8 do 14 let. Stud ji donutil, aby svá traumata před světem skrývala, a tak Kelley hledala útěchu v jídle. Vypěstovala si závislost na sladkostech a ztloustla na neuvěřitelných 181 kilogramů.

Ke změně ji donutila až návštěva cirkusu se synem Alecem v roce 2002. Kelley měla problémy vyjít několik schodů a rázem si uvědomila, že se sebou musí něco udělat.

Podstoupila zmenšení žaludku a nasadila přísnou dietu. Výrazně omezila cukry a stravu obohatila o protein. O rok později už měla téměř polovinu váhy dole, ale tím to pro Kelley rozhodně neskončilo.

Kelley váží 67 kilo a je k nepoznání. V roce 2016 se konečně zapsala do poradenského centra a začala bojovat se svými traumaty. Přestože podstoupila dalších osm operací k odstranění kůže, včetně úpravy poprsí, nedokázala se zbavit sebedestruktivních tendencí.

Dnes je z ní sebevědomá žena, terapeutka a spisovatelka, která neváhá sdílet svůj příběh, aby dodala odvahu ostatním. „Vypadat dobře nestačí, konečně se cítím volná od démonů z minulosti, to mě také inspirovalo k napsání knihy a sdílení mého příběhu se světem,“ svěřila autorka knihy You Have Such A Pretty Face britskému Daily Mailu. ■