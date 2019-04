Krásná představitelka Lady Di to dřív zkoušela v modelingu: Neuvěříte, kvůli které tělesné partii ji nevzali na přehlídku

Na londýnském týdnu módy v roce 2016 měla mladičká Emma problém s tím se vejít do oblečení jednoho návrháře. V té době běhala, a tím pádem měla lýtkové svaly, jež jí zabránily dostat se do přehlídkových kalhot. Návrhář byl prý překvapen a Emmě řekl, že není zvyklý na modelky, které cvičí. Nejspíš čekal, že bude jednou z těch, které hladoví, aby se do oblečení vešly...

Emma se po tomto zážitku, který měl negativní vliv na její tehdy zdravé sebevědomí, rozhodla ze světa modelingu odejít. Jedině dobře, protože nyní se na ni aspoň můžeme těšit jako na novou Dianu.

Emma Corrin will play Lady Diana Spencer in The Crown Season Four. Filming will begin later this year. pic.twitter.com/WNL0f2xZi3