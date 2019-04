Než Eliška Bučková nazuje holinky, vyrazí za exotikou: Tyto výstavní trojky budou už brzy obdivovat na Srí Lance

Eliška Bučková se těší na dovolenou u moře. Foto: Instagram E. Bučkové

Od začátku roku je Eliška Bučková (29) v jednom kole. Kvůli přípravám na premiéru muzikálu Kvítek Mandragory neměla čas na nic jiného a v brzké době bude pro změnu chystat dětský rybářský tábor, jenž vede se svým expřítelem, rybářem Jakubem Vágnerem (37). Že by do svého už tak nabitého programu nacpala exotickou dovolenou, kde by si užila zasloužený relax, v to už ani nedoufala.