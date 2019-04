Pamatujete si na něj? Světlomalíř, kterého Lucie Bílá nazvala volem, se předvedl v americkém Talentu

Alex Dowis se svým uměním zaujal i v Americe. Foto: archiv A. Dowise

Umělec, jenž nakonec skončil na druhém místě, se totiž jako jediný v případě výhry odmítl rozdělit o pohádkovou částku 100 tisíc eur s ostatními finalisty, a to několikanásobnou Slavici vytočilo doběla. Nakonec se mu ale veřejně omluvila a následně ho dokonce přizvala na své turné.

Tím ale jeho úspěch nekončí. Svou uměleckou show se světlomalíř rozhodl předvést i v americkém Talentu, kde se dočkal hned po první ukázce velkých ovací ze strany publika i hvězdné poroty ve složení Gabrielle Union (46), Julianne Hough (30), Simon Cowell (59) a Howie Mandel (63).

„Bylo to fantastické! Je to jeden ze splněných snů! Letěli jsme tam vyloženě na pozvání, protože si mě vybrali a chtěli to, co dělám, vidět na vlastní oči. Nepopsatelné! Atmosféra, lidi, prostředí, zkrátka všechno. A je mi ctí, že jsem vlastně první Čech, který tam něco takového mohl prezentovat,” prozradil výtvarník.

I kdyby se ale neprobojoval dál, těší se t úspěchu. V Česku mohou diváci jeho světelnou show vidět například v pražském Divadle Ta Fantastika a před sebou má také několik zastávek projektu Art Of Evolution. ■