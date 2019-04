Tajemství tohoto parádního těla Heidi Janků (57)? Po třetí hodině ani sousto!

Heidi Janků prozradila, jak si udržuje štíhlou postavu. Super.cz

Zpěvačka Heidi Janků (56) si i ve svých 57 letech udržuje neuvěřitelnou postavu. Ale zadarmo to rozhodně není. Super.cz prozradila, že nejí sladké. Výhodou je, že jí ani moc nechutná. Výživoví poradci by z ní ale nadšeni přesto nebyli. Po 15. hodině totiž už nejí! A to ji udržuje ve formě.

"Později obědvám, takže to pak vydržím až do dalšího rána. Maximálně si dám mrkev, když přijde největší hlad. Sladké mi nechutná, nepřeháním to ani s ovocem. Když si dám vafli jako tady, tak upravenou naslano," řekla Super.cz Heidi.

Zpěvačka také promluvila o tom, jak to vypadá s jejím prasynovcem Tomáškem, který byl odvezen do Asie, aby k němu nemohl jeho otec, a v říjnu se vrátil po 100 dnech zpět do Česka. Pátrala po něm policie i Interpol.

"Špatně mluvil, hledal slova, neuměl některé hlásky vyslovovat, chodí k logopedovi, bude to brzy v pořádku," řekla Super.cz Heidi, která je ráda, že je prasynovec doma a s tatínkem se mají dobře.

"Děti jsou adaptabilní v tomto věku, zvyknul si na nový režim, že je s tatínkem. Myslím, že prožívá krásné dětství a tatínek je pro něj teď nejvíc," vysvětluje.

Jak to nyní vypadá s návštěvami matky, neřekla. "Nemůžu o tom moc mluvit, pořád to pokračuje a myslím si, že to jen tak neskončí. Kus něčeho jsme dosáhli, ale není vyhráno. Kontakt s maminkou zatím nebyl a doufám, že ani nebude brzy. Maminka se brání všemi dostupnými metodami," dodala Heidi na výročí vaflárny na pražské Letné. ■