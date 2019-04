Tohle nevymyslíte! Recept na celulitidu podle Sharloty? Nechá si zadní stehna a zadek potetovat

Sharlota chce bojovat proti celulitidě originálním způsobem. Super.cz

Protože jde o bolestivou část těla pro tetování, zatím navštívila kliniku krásy. "Byla jsem na zákroku, kde se řeší celulitida. Vždycky ukazuju nohy, po mámě je mám krátký, křečáky. Tohle je super. Je to neinvazivní, je to podpůrná záležitost. Nemám moc čas na cvičení, mám špatný pitný režim, je to vidět," vysvětluje své starosti s pomerančovou kůží.

Chystá se to vyřešit tetováním jako její maminka. Ale zatím to odkládá. Rozhodně na to ale dojde. "Pod zadečkem je jediná část, kde tetování nemám. Je to hrozně citlivé místo, tak to pořád oddaluju. Mamka si nechala potetovat zezadu celou nohu a je to super, není nic vidět. Ale není to sranda. S každou kérkou to tetování bolí víc, připravuju se na to jak psychicky, tak fyzicky," vysvětlila na představení nových výživových doplňků hvězdné nutriční specialistky Gabriely Peacock. Ta se stará o výživu princi Harrymu, anglickým princeznám Beatrice a Eugenii nebo Jamesi Bluntovi a Jeremymu Clarksonovi.

Málokdo by čekal, že Sharlota stravu také řeší. "Vrhám se do nových věcí a tohle potřebuju. Hodně jsem to flákala, byla jsem pankáč a chci se dozvědět, jak zvládat ty moje punkový návyky a dozvědět se něco o zdravém životním stylu," dodala. ■