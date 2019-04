V obchodě po ní chtějí občanku: Hvězda Modrého kódu rozhodně nevypadá na to, že jí bude za 3 roky čtyřicet!

Sandra Nováková oslavila 37. narozeniny. Foto: archiv FTV Prima

Herečka Sandra Nováková (37) se od dětství, kdy se začala objevovat na televizních obrazovkách, moc nemění. Vypadá, jako by teprve včera dostala občanku. Dokonce po ní v obchodech stále chtějí doklady. A to i přesto, že půvabná brunetka oslavila již 37. narozeniny.

„Když si uvědomím, že mi je už 37, tak mě to vždycky zarazí, protože já si připadám spíš jako puberťák než 37letá paní máma. Vlastně vždycky mě potěší, když přijdu třeba do samoobsluhy a kupuju nějakou večeři a k tomu lahev vína a chtějí po mně občanku, to se mi stalo zrovna nedávno, tak to je docela fajn,“ svěřila herečka, která se svým manželem Vojtěchem Moravcem vychovává malého syna Mikuláše.

S mužem se potkává nejenom doma, ale i v práci před kamerou. Její partner totiž režíruje seriál Modrý kód, kde představitelce doktorky Saši Růžičkové také k narozeninám poblahopřál. „Vůbec jsem to nečekala, když jsme se tady řadili a viděla jsem ty skleničky, tak jsem myslela, že asi má nějakou oslavu Modrý kód,“ smála se Sandra. ■