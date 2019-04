Zpěvák z Tváře promluvil o rozchodu s krásnou Miss! A rovnou poslal k vodě i svého manažera

Vojta Drahokoupil promluvil o svém nedávném rozchodu. Super.cz

"Je to ještě čerstvé. Rozešli jsme se v dobrém. Usoudili jsme, že nemáme budoucnost. Jsme dva lidé, kteří mají názory, které se občas tlučou. A já myslím, že by se měly spíš doplňovat. Nenašli jsme společnou notu, a proto to spadlo," vysvětlil k rozchodu s krásnou Kristýnou.

Rozchod inicioval on. "Je to z mé strany. Řešili jsme oba, jestli spolu chceme být dál. To rozseknutí ale přišlo ode mě. Někdo to udělat musel. A tu odvahu jsem sebral já. Bude nám oběma líp," míní.

Drahokoupil to vzal od podlahy a rovnou se rozešel i se svým manažerem. "Mám hodně práce, ale nemám management, který jsem měl. Rozešel jsem se i s manažerem. Je to pro mě rozchodové období," dodal na výročí pražské vaflárny. ■