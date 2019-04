Nechyběla na žádném večírku, byla jednou z největších pařmenek! Takhle to nyní sluší bývalé Miss, která už dávno neřeší váhu

Michaela Štoudková Super.cz

"Nechodím na veřejné akce. Hodně jsem se v poslední době připravovala na půlmaraton, spíš jsem byla venku v parku a běhala jsem. Pracovně dělám to, co mě baví, sociální sítě. V soukromém životě jsem se začala hovně věnovat sportu a přestěhovali jsme se s přítelem do nového bytu. Jsem s přítelem rok a půl, konečně jsem spokojená a šťastná," řekla Super.cz Štoudková.

Modelingu se už nevěnuje, naplňuje jí práce na jejím blogu. "Nemám už ráda focení pro někoho jiného, kdy mě někdo organizuje. Ráda se organizuju sama," vysvětlila s tím, že ani tělo modelky už nemá úplně v ideálu.

"Přibrala jsem, svalová hmota je těžší. Hodně jsem trénovala, abych měla na maratonu dobrý čas. Připravuju se na další dva. Jsem spokojená, váhu už neřeším tak jako jsem řešívala" dodala. ■