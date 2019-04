Takhle to sluší Daniele Písařovicové s novým účesem: Dlouhé vlasy jsou pryč!

Daniela Písařovicová Super.cz

Moderátorka Daniela Písařovicová (40) mění image. Je za tím nový chlap? Daniela tvrdí, že ne. Se zkracováním začala už před časem a pokračovala kvůli moderování galavečera udílení knižních cen. "Měla jsem takové extravagantní šaty a s kadeřnicí jsme si říkaly, že by tomu slušelo krátké strohé mikádo, tak jsem do toho šla," řekla Super.cz Daniela.

"V soukromém životě nic nového. Přítele nemám," upřesnila moderátorka s tím, že si užívá i to, že vypadá mladší. "Omlazuje to, zůstanu u této délky. Až mě to přestane bavit, nechám to narůst. Měním to podle nálady," vysvětlila čerstvá čtyřicátnice.

Daniela si udržuje štíhlou postavu. S váhou problémy nemá, i když dle jejího jídelníčku by v takové formě být rozhodně neměla. Proto vyrazila na přednášku o stravě a představení nových výživových doplňků nutriční specialistky Gabriely Peacock, která se stará o stravu i britské královské rodině a světovým hvězdám.

"Zatím se držím. Co se týče stravovacích návyků, přišla jsem si to spíš poslechnout. Jsem příšerná. Nemám návyky typu, že ráno se člověk nasnídá. První jídlo jím někdy ve dvě odpoledne. Ráno nevím, co dřív. Ráda bych si od Gabriely poslechla, jakým způsobem se stravovat," dodala. ■