Šafářová se vyjádřila k rozvodu Plekance: Co by asi na tato slova řekla Lucie Vondráčková?

Lucie Šafářová Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Do rozvodu svého partnera přitom vůbec nemluví a manželství Tomáše prý nerozbila. „Mám čisté svědomí, snažím se být v pozadí, musí si to vyřešit oni mezi sebou. Absolutně do toho nezasahuju,“ řekla ve Sport Magazínu Šafářová, jež letos ukončí kariéru.

A časem by si s Tomášem přála založit rodinu. Jediné, co tenistku mrzí, jsou nejrůznější klepy, které se o ní říkají.

„Mrzí mě, když se objevují fámy, které nejsou pravdivé, ale to bohužel asi nezměním,“ vzdává boj s větrnými mlýny Šafářová, jež prý dobře vychází i s Tomášovými syny Adamem a Matyášem.

Ti jí prý říkají „teta Šafi“ a od léta se s ní zřejmě budou vídat častěji. Plekanec totiž dosáhl toho, že se děti po konci školního roku vrátí z Kanady do Česka, kde je bude moct častěji vídat. ■